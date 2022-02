CDS em risco de ser engolido pelo PSD

Desaparecimento do CDS no continente e na Região “é um risco real”, alerta o histórico centrista Ricardo Vieira. A cabeça-de-lista em 2019, Sara Madalena, identifica “erro da liderança”, enquanto Filipe Malheiro, antigo dirigente social-democrata, defende que “é desonesto afirmar que a coligação está para durar”. Já o Professor da UMa, Paulo Miguel Rodrigues, entende que o CDS se colocou no fio da navalha e arrisca-se a ser absorbido pelo PSD. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 1 de Fevereiro.

Ainda no rescaldo das eleições de domingo, saiba que Sérgio Gonçalves avança para a liderança do PS-M. O líder da JS-M, que vai substituir Iglésias, apresenta candidatura este sábado.

Igualmente em destaque na capa nesta edição os 'saldos' nos combustíveis, que parecem ter 'passado ao lado' da maioria dos consumidores, já que a redução dos preços não teve impacto na procura nas bombas de gasolina.

No que toca à pandemia, a vacinação passa a ser o 'passaporte' para aceder a espaços e serviços na Madeira. As novas regras ditam também que, a partir de hoje, só fará teste gratuito quem tiver temperatura superior a 38 graus. As medidas anunciadas, ontem, pelo executivo já foram alvo de críticas por parte dos partidos, isto num dia em que a Região registou mais duas mortes e 766 novos casos registados de covid-19.

A 'fechar' primeira página desta edição a depressão, que traz chuva e trovoada à Madeira, para três dias.

