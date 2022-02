Capitania do Porto do Funchal emite avisos de mau tempo e de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu avisos de mau tempo e de vento forte para a orla marítima, que vigora até às 06h00 de amanhã, dia 2 de Fevereiro,

É esperado vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Recomenda-se, por isso, "que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo".