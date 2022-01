Chuvas causam pelo menos 24 mortos no estado brasileiro de São Paulo

As fortes chuvas que têm atingido o estado brasileiro de São Paulo, o mais populoso do país, causaram pelo menos 24 mortos, incluindo oito crianças, e cerca de 1.546 famílias sem abrigo ou desalojadas, informaram hoje fontes oficias.

Tempestades intensas que caem na região desde sexta-feira causaram transbordo de rios, deslizamentos de terra, inundações e fechos parciais ou totais de estradas em várias localidades de São Paulo.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, entre as vítimas há um total de oito crianças.

Além disso, há sete feridos e oito desaparecidos. Ainda de acordo com a Defesa Civil, há ocorrências por todo o estado relacionadas com as chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra.

No total, 27 municípios do estado de São Paulo foram afetados.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, a cidade de São Paulo, a sua região metropolitana, assim como cidades do interior do estado, permanecem em alerta hoje, com alto risco de inundações e deslizamentos de terra.

O estado de São Paulo é o mais rico e populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, população semelhante à de países inteiros como Espanha, Colômbia ou Argentina.

No domingo, o governador do estado de dão Paulo, João Doria, que deverá candidatar-se à Presidencia do Brasil nas eleições de outubro, sobrevoou regiões das cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, que foram duramente atingidas pelas tempestades e estão localizadas na região metropolitana da cidade de São Paulo.

O governador 'paulista' também anunciou a libertação imediata de 15 milhões de reais (2,5 milhões de euros) para auxiliar as prefeituras na recuperação urbana e social em diversas cidades do estado.

As tempestades costumam ser comuns durante o verão austral brasileiro, ou seja, entre os meses de dezembro e março, embora nos últimos anos se tenham intensificado.