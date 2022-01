Sara Madruga da Costa afirma que "precisamos de uma governação na República que privilegie a classe média"

A coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro' considera que "quando pensamos numa governação que seja capaz de privilegiar a classe média – fortemente afetada pela pandemia – garantindo mais riqueza, melhores salários e mais rendimento às famílias, é evidente que não estamos a falar nem a pensar na governação de António Costa, falhada em toda a linha no que respeita à política económica e social do País".

A porta-voz de uma iniciativa decorrida hoje foi Sara Madruga da Costa, candidata às eleições legislativas do próximo domingo. Na ocasião, a social-democrata faz questão de relembrar que o Programa Eleitoral do PSD, liderado por Rui Rio, corresponde a estas necessidades.

“Um dos grandes desígnios e compromissos do PSD é o de possibilitar melhores empregos às pessoas e, consequentemente, proporcionar melhores salários, é precisamente isso que prevê o nosso Programa Eleitoral nacional e que o nosso candidato a Primeiro-ministro Rui Rio se compromete a fazer no próximo Governo, com claros benefícios para a Região”, vincou

A candidata lamentou o facto de Portugal ter uma classe média “geralmente desvalorizada nas suas necessidades e sempre a primeira a pagar a fatura das medidas que são impostas pelo Estado”, mas afirmou que no dia das eleições “todos temos a oportunidade de mudar esta realidade e de inverter esta tendência”.

“Nos últimos seis anos, tivemos um Governo da República que nunca se preocupou com o futuro nem soube investir nas novas gerações, que nunca fez questão de construir um presente melhor para todos os portugueses e que, inclusive, governou, sempre, na base das promessas que nunca chegou a cumprir”, concluiu.