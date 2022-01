Direcção Regional de Estatística da Madeira divulga dados do Ambiente de 2020

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibilizou hoje, dia 31 de Janeiro, no seu portal de internet, as Estatísticas Regionais do Ambiente referentes ao ano de 2020, que contém informação sobre abastecimento de água, tratamento de águas residuais, resíduos sólidos, despesas da administração regional e das entidades de âmbito local em gestão e protecção do ambiente por agregados económicos e domínios.

São ainda disponibilizados dados meteorológicos e informação sobre incêndios florestais, bombeiros, praias com bandeira azul, qualidade das águas balneares, qualidade da água para consumo humano, qualidade do ar, elementos do serviço da protecção da natureza e ambiente, acções de defesa da floresta contra incêndios e actividades de protecção da natureza e ambiente.

71,6% da água distribuída destinou-se ao sector doméstico

Os dados recolhidos pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) para 2020 indicam que foram captados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 60,4 milhões de metros cúbicos de água (62,4 milhões de m3 em 2019), pelas entidades gestoras de serviços públicos de abastecimento de água.

Em 2020, a água distribuída na Região através da rede pública, rondou os 25,5 milhões de m3, -2,8% que em 2019. 71,6% da água distribuída destinou-se ao sector doméstico, percentagem superior à de 2019 (56,3%), "em resultado das medidas de contenção da pandemia covid-19, que condicionaram a actividade económica e a vida social na Região", explica a DREM.

Em termos municipais, o Funchal concentrou o maior volume de água distribuição, cerca de 61,1% do total da Região (15,6 milhões de m3), o que se justifica pelo peso populacional e pela concentração da atividade económica neste município.

16 praias com bandeira azul

De acordo com os dados divulgados, relativamente à qualidade das águas balneares, em 2020, foi atribuída bandeira azul a 16 praias na RAM, igual valor ao de 2019.

Em termos de qualidade das águas balneares, 92,9% foram classificadas de excelentes ou boas, existindo apenas uma praia com má qualidade.

Nos municípios da Calheta, Porto Moniz, Santana, São Vicente e Porto Santo, a totalidade das águas balneares monitorizadas foram classificadas de excelentes.

Menos 2,2 mil toneladas de lixo

No que toca à produção global de resíduos em 2020, na RAM, decresceu para 283,6 mil toneladas, valor inferior em 2,2 mil toneladas comparativamente ao ano precedente.

"Esta diminuição de 0,8% é fundamentalmente explicada pela redução verificada no tratamento de resíduos da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, que passou de 133,5 para 127,2 mil toneladas entre 2019 e 2020, traduzindo uma quebra de 4,7%. Na referida estação, a incineração, processo de tratamento dominante (94,7% do total), recuou 3,5% face ao ano precedente", observa a DREM.

No que respeita aos resíduos alvo de reciclagem ou enviados para fora da Região com esse propósito, os mesmos ascenderam às 31,1 mil toneladas (+4,1% que em 2019), acrescenta a mesma fonte.

Gestão e protecção do ambiente custou 29,7 milhões

Segundo a DREM, a despesa consolidada da Administração Regional da RAM em gestão e protecção do ambiente, no ano de 2020, ascendeu a 29,7 milhões de euros, mais 4,1% que em 2019. Daquele total, 65,0% foi canalizado para o domínio dos “Solos, águas subterrâneas e superficiais” (69,2% em 2019), acrescenta.

Corporações da RAM com 721 bombeiros

Em 2020, as 10 corporações de bombeiros existentes na Região contavam com 721 efectivos (mais 18 que em 2019; +2,6%), que prestaram cerca de 41,4 mil serviços (-6,1% que em 2019), na sua larga maioria (65,5%) relacionados com a área da saúde/pré-hospitalar.

No ano em análise, os gastos das corporações de bombeiros rondaram os 11,6 milhões de euros, -3,5% que em 2019, sendo que daquele total 82,7% diziam respeito a gastos com pessoal (84,0% em 2019).

A DREM revela também que "o bombeiro na RAM caracteriza-se por ser maioritariamente do sexo masculino (86,8%), com idade compreendida entre os 26 e os 50 anos (66,0%), com o ensino secundário (49,9%) e operando em regime profissional (56,4%)".

59 incêndios florestais em 2020

Em 2020, ocorreram no arquipélago da Madeira 59 incêndios florestais (+5 que no ano precedente; +9,3%), que consumiram uma área de 1 392 hectares (+1 504,6% que em 2019), dos quais 630 hectares de povoamentos florestais (45,3% do total).

Os incêndios neste ano ocorreram em 9 dos 11 municípios da Região, com o Porto Santo e o Porto Moniz a não registarem qualquer ocorrência e os municípios da Ribeira Brava (18 incêndios), Machico (12), Calheta e Câmara de Lobos (ambos com 9) a contabilizarem mais episódios desta natureza.

Em termos de área ardida, a Calheta foi município da RAM mais fustigado, com 1 228 hectares de superfície afetada (88,2% face ao total).

Mais chuva, mas com temperaturas mais elevadas

As estatísticas de Ambiente dão conta que, em 2020, a quantidade de precipitação foi superior à do ano precedente, quer no Funchal (503,5 mm em 2020 contra 244,5 mm em 2019), quer no Porto Santo (464,1 mm em 2020 contra 339,8 mm em 2019).

No que diz respeito às temperaturas, no Funchal, os dados apontam que a média das temperaturas máximas em 2020 foi de 23,8ºC (23,6ºC em 2019), enquanto no caso das mínimas, a média foi de 17,9ºC (17,7ºC em 2019).

Melhor qualidade do ar

Os dados sobre a qualidade do ar mostram uma melhoria face ao ano precedente, com 57,9% das observações para a aglomeração do Funchal a registarem um resultado de “Muito Bom” ou “Bom” (39,5% em 2019), enquanto 39,6% foram classificadas com uma qualidade “Média” (58,1% em 2019).

Apenas 2,5% das observações apresentaram uma avaliação qualitativa negativa de “Fraco” ou “Mau”.