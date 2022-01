Concelhia de Câmara de Lobos pede aos dirigentes que detenham "rota de colisão" do CDS

A Comissão Política Concelhia do CDS de Câmara de Lobos incentiva os dirigentes centristas regionais e nacionais a "não deixar que o partido continue nesta rota de colisão e preparem uma reflexão profunda, por forma a reflectir sobre qual deve ser o futuro do partido", na sequência dos resultados das eleições legislativas deste domingo.

A Concelhia - que esteve reunida esta segunda-feira para marcar as eleições para o mandato 2022/2025, tendo fixado para o efeito a data de 25 de Fevereiro - lamentou "profundamente que o CDS-PP, partido fundador da democracia, da autonomia regional e do poder local, tenha perdido a sua representação na Assembleia da República, num quadro social de crise pandémica e situação económica difícil, em que os valores do partido poderiam e deveriam continuar a servir de alento aos portugueses do continente e regiões autónomas".

Em comunicado de imprensa, a Comissão Política Concelhia de Câmara de Lobos pediu ainda "humildade de todos os militantes e dirigentes", sublinhando que ""o importante é encontrar um novo rumo, saber olhar para dentro e perceber o que falhou".

"Se há partidos que crescem à nossa direita, é porque não temos feito o nosso trabalho como deve ser, apontando as melhores soluções para os problemas dos portugueses", reforçam os centristas de Câmara de Lobos.