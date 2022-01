Porta-voz do PAN assume "mau resultado" e diz que direcção fará "reflexão interna"

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, assumiu o "mau resultado" alcançado pelo partido nas eleições legislativas de domingo e adiantou que a direção vai ter que fazer uma "reflexão interna" sobre a estratégia.

"É um mau resultado que assumimos e que a direção terá que fazer a sua reflexão interna em relação à estratégia que queremos desenvolver para o futuro do partido e do país", afirmou Inês de Sousa Real, a única eleita do partido nestas eleições.

A líder do PAN discursava na sala Fernando Pessoa do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, o quartel-general do PAN para a noite eleitoral, pouco depois de chegar a confirmação de que tinha sido eleita para a Assembleia da República.

Nas legislativas de 2019, o PAN tinha alcançado quatro deputados: André Silva, que renunciou e deu lugar, em 2021, a Nelson Silva, e Inês de Sousa Real, por Lisboa, Bebiana Silva, pelo Porto, e Cristina Rodrigues, por Setúbal, que abandonou o partido e passou à condição de não inscrita.