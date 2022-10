Ireneu Barreto lamenta "perda de vidas"

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, expressa publicamente o seu pesar com as trágicas consequências das cheias ocorridas em Tejerias, no estado venezuelano de Arágua.

Ireneu Barreto lamentou, em particular, "a perda de vidas de conterrâneos nossos" apresentando às famílias "sentidas condolências".

O Representante da República para a Madeira garante que irá "acompanhar de perto os desenvolvimentos da situação".