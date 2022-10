Susana Jesus lamenta que projectos arquitectónicos não sejam totalmente aplicados

O projecto da Passagem Pedonal sobre a Ribeira de Santa Luzia, da autoria de Paulo David, é o vencedor do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo, promovido pela Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, com o patrocínio da Secretaria de Turismo e Cultura. A entrega do troféu e das quatro menções honrosas terá lugar na próxima quinta-feira, pelas 18h00, na Casa-Museu Frederico de Freitas, onde vai estar patente uma exposição com os projectos candidatos.