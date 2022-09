Ireneu Barreto congratula nomeação de Tolentino de Mendonça

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, saúda publicamente, "com profunda alegria", a nomeação do Cardeal D. Tolentino de Mendonça para o Dicastério de Cultura e Educação do Vaticano.

Com este importante cargo que lhe é confiado pelo Papa Francisco, fica mais uma vez evidenciada a superior capacidade e preparação de D. Tolentino para os mais relevantes cargos no seio da Santa Sé, e o reconhecimento que lhe é prestado em todo o mundo católico enquanto figura única da Cultura e da Fé. Ireneu Barreto.

Na nota informativa enviada à redacção, o representante da República para a Madeira deseja "as maiores felicidades e sucessos" nesta missão do cardeal Tolentino de Mendonça.