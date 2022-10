SIM lamenta morte de um dos seus fundadores

A estrutura regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) junta-se aos órgãos nacionais no lamento à morte do médico António Bento, o primeiro secretário-geral e um dos fundadores daquele que é o principal sindicato da classe médica em Portugal.

Lídia Ferreira, secretária regional do SIM refere que "ao Dr. António Bento, muito lhe devemos". A médica, que integra os quadros do Serviço Regional Saúde - Hospital Dr. Nélio Mendonça, adianta que o colega que faleceu ontem, "criou o sindicalismo médico e com ele levou à consolidação da carreira médica e protecção laboral de todos nós". Além disso, refere que "até aos seus últimos momentos, seguiu e promoveu o SIM".

A especialista em Cirurgia acrescenta que pelo "esforço e dedicação de vida" de António Bento, a classe médica tem "o dever de cuidar e fazer crescer o sindicalismo independente dos médicos, para os médicos e pelos médicos".

Lídia Ferreira, em nome do SIM-Madeira "transmite os mais sentidos pêsames à família de tão ilustre médico".