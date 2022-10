Acidente com mota em São Martinho

Um ferido é o resultado de um acidente de trânsito, um choque entre um ligeiro um motociclo, ocorrido perto das 10 horas no Caminho de São Martinho, no Funchal.

A vítima, o motociclista, com cerca de 30 anos de idade, foi inicialmente assistido por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Entretanto para o local foi mobilizada ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que transportou o ferido às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.