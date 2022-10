Coligação Confiança a par dos problemas dos funchalenses

A Confiança voltou a ir ao encontro dos munícipes, promovendo audiências pela cidade do Funchal para aferir solicitações em questões urbanísticas, sugestões de obras públicas e auscultar as expectativas da população.

Os vereadores da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia e Cláudia Dias Ferreira, eleitos pela Coligação Confiança, escutaram na manhã deste sábado os problemas relatados pelos funchalenses nas freguesias de São Gonçalo, Santa Maria Maior e Santo António.

Passado um ano de mandato, é importante manter a proximidade, verificando com pés no terreno os problemas que nos são transmitidos pelos munícipes, e ouvindo na primeira pessoa, olhos nos olhos com os funchalenses, as suas expectativas”. Miguel Silva Gouveia

De acordo com Miguel Silva Gouveia, os autarcas tiveram a oportunidade compreender "a frustração das populações" pelas imensas promessas que continuam por cumprir pelo actual executivo.

A ocasião serviu também para esclarecer os funchalenses das opções tomadas pela maioria PSD/CDS que, no seu entender, "os prejudicam gravemente".

“Nunca é demais agradecer o caloroso acolhimento e o carinho manifestado pelas pessoas com quem nos encontrámos. É essa Confiança no nosso trabalho que nos dá força para continuar procurando soluções para os seus problemas e, dentro do quadro legal previsto, transformá-las em propostas para levar às reuniões de executivo", concluiu.