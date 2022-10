Confiança apresenta proposta para fazer face ao aumento de rendas

A equipa da Confiança à Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai apresentar, esta semana, uma proposta que pretende auxiliar os munícipes a fazer face ao aumento das rendas habitacionais que se têm feito sentir na cidade do Funchal.

Deste modo, a 'Proposta de Alteração ao Subsídio Municipal de Arrendamento 'inclui uma revisão ao seu regulamento, ajustando-o à nova realidade de preços praticados no mercado de arrendamento.

A proposta da Confiança assenta em quatro pressupostos essenciais: a ampliação das condições de acesso ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, o ajuste dos montantes de apoio ao novo contexto económico, a majoração do mesmo para vítimas de violência doméstica e a inclusão de um apoio especial à parentalidade. Confiança.

Num comunicado enviado à redacção, a equipa Confiança explica que para que o âmbito do subsídio seja alargado para rendas habitacionais até 800€ (em vez dos actuais 600 €), o que será mais consentâneo com os preços actualmente praticados, e o ajuste dos valores de subsídio para os diferentes escalões de rendimento mensal per capita em mais 25€, 20€ e 15 €, de acordo com o seguinte quadro:

Equipa Confiança.

A estes valores é proposta uma majoração em 25% para todas as situações de procura habitacional de pessoas vítimas de violência doméstica, a quem lhe tenha sido atribuído o Estatuto de Vítima.

A Confiança propõe ainda um apoio especial à parentalidade e aos agregados habitacionais que incluem pessoas dependentes a cargo, de uma majoração de 25 euros por dependente, aumentando assim o seu rendimento disponível destas famílias.

"Os vereadores da Confiança continuam a manter uma postura propositiva, elaborando propostas exequíveis e responsáveis, com critérios claros e transparentes vertidos no regulamento apresentado, procurando construir um melhor Funchal e acrescentar qualidade de vida aos seus cidadãos", conclui o comunicado enviado.