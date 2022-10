Burocracias dificultam o combate dos problemas aditivos

"Este problema não começou em Outubro do ano passado", disse o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, relativamente aos comportamentos aditivos na Região, mais concretamente no município que gere.

Situações de sem abrigo, adição ao álcool e substâncias psicoactivas agravaram-se principalmente depois do período de pandemia, explicou.

'Todos nós temos culpa", disse, acrescentando que o trabalho tem de feito por todos: sociedade, autarquias, Governo Regional e instituições.

Contudo, o combate fica condicionado com as "burocracias" existentes.