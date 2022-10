Cotrim de Figueiredo diz que a única certeza na TAP é a perda de dinheiro

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) afirmou hoje que a única certeza quanto à TAP é a de que haverá perda de dinheiro dos contribuintes em todo o processo.

"Em dois anos e pouco, passa-se da certeza de que aquilo [nacionalização] é a decisão certa para a única certeza é a de que vamos perder dinheiro e a continuar a não ter um serviço de qualidade", afirmou João Cotrim de Figueiredo, que discursava no final do "Just X'IL" -- Encontro Nacional da Juventude da Iniciativa Liberal, que decorreu na Nazaré.

O líder da IL comentava as declarações do primeiro-ministro, que disse, na quinta-feira, esperar que a privatização da TAP ocorra nos próximos doze meses.

"A tal TAP que nunca era para ser privatizada e agora já vai ser privatizada e depressa e, claro, talvez se perca dinheiro. O primeiro-ministro espera que nós, mas todos nós temos a certeza que sim", apontou Cotrim de Figueiredo.

O responsável chamou à IL o papel principal de crítica ao processo de nacionalização da TAP e de ajuda no contexto da pandemia.

"Sem nós, ainda hoje achava-se normal ter-se enterrado 3.200 milhões de euros dos portugueses na TAP", referiu, considerando que as decisões não foram tomadas no interesse da defesa do dinheiro dos contribuintes e na "defesa daqueles que mais têm a ver com a prestação de serviços na aviação comercial".

Durante a primeira parte da sua intervenção perante uma plateia de jovens militantes do partido, Cotrim de Figueiredo criticou ainda o PS por não saber "gerir a coisa pública e os serviços públicos", protestou contra o "bipartidarismo" em Portugal e falou ainda da 'irritação' que a IL provoca a António Costa.

"O primeiro-ministro perde as estribeiras, perde as maneiras quando fala com a Iniciativa Liberal. Estamos a mexer onde dói", notou.

Posteriormente, Cotrim de Figueiredo falou durante 20 minutos, num registo similar a uma 'ted talk', sobre a sua ideia de cultura política para o partido.