Marcha colorida pede direitos iguais no centro do Funchal

Cerca de uma centena de pessoas marcha em direcção ao Jardim Municipal do Funchal e ecoam “nem menos, nem mais, direito iguais” naquela que é a 6.ª Marcha LGBTQI+ da Região organizada pela Madeira Pride.

É notória a adesão de faixas etárias diversas, desde os 15 até aos 65 anos. Na rua os transeuntes acompanham com curiosidade a iniciativa com o mote ‘Deixem passar está linda liberdade’.

No meio da mancha colorida encontramos caras conhecidas da política regional, o caso de Dina Letra, coordenadora do Bloco de Esquerda na Madeira e o vereador na Câmara Municipal do Funchal da coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia.