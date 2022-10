A cidade do Funchal acolhe este sábado, 8 de Outubro, o Madeira Pride, que promove a 6.ª Marcha do Orgulho lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer e intersexo (LGBTQI+), com início no Largo do Município em direcção ao Jardim Municipal, onde a partir das 17h30 terá lugar o Arraial Madeira Pride.

A 7.ª edição do evento tem como lema ‘Deixem passar esta linda liberdade’ e representa o regresso do Madeira Pride aos moldes iniciais, já que nos últimos dois anos a sua realização ficou condicionada embora tenha acontecido em 2020 (formato on-line) e 2021 (Concentração Pública).

O arraial contará com diversas actividades, como dança oriental, por Flávia Reis, actuações musicais de Nuno Freitas, Bernardo Baptista e Carlos Costa, actuações das Drag Queens Debbie Boh, La Aura, Nicole Vartin, Chloe Di Fenti, e animação com o DJ Stefani Duvet.

Não faltarão barraquinhas, a cargo das associações da Comissão Organizadora (Abraço, APF, rede ex aequeo, Opus Gay Madeira e UMAR Madeira), para divulgação de trabalhos.

O evento conta com a parceria da Câmara Municipal do Funchal.