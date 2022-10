Nuno Batista destaca trabalho desenvolvido neste primeiro ano

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, destacou, hoje, no 1º Encontro Autárquico do PSD, o trabalho desenvolvido neste primeiro ano, fortemente assente no apoio às populações mas também no desenvolvimento e na afirmação económica da ilha.

“Logo de início, devolvemos parte do IRS às famílias, mantivemos a taxa de IMI no mínimo, criamos um Fundo Social de Emergência, demos inicio ao Projecto Casa Arrumada, compramos os livros e material escolar para todos os alunos do 1º ciclo e já agora, no próximo inverno, entrará em vigor, a taxa social para que as pessoas com mais de 65 anos possam andar de táxi e deslocar-se no Porto Santo”, lembrou durante o balanço feito, acrescentando igualmente acções fundamentais concretizadas na cultura, no desporto, no ambiente, na recuperação do património e em matéria de obras públicas.

Um trabalho que, conforme vincou, “foi também feito de dentro para fora”, com muita atenção ao funcionamento e às necessidades que existiam por colmatar dentro da própria Câmara Municipal e junto dos seus funcionários, que Nuno Batista enaltece e promete reforçar para o futuro, mantendo a estabilidade financeira do município, evitando medidas avulsas e sabendo valorizar aqueles que todos os dias contribuem para o seu sucesso.

Nuno Batista fez questão de vincar a importância da colaboração institucional que tem vindo a ser estabelecida com o Governo Regional na identificação e resolução dos problemas e na concretização de investimentos estruturantes para o Porto Santo. “Sempre o dissemos e hoje reiteramos que é a uma só voz que queremos continuar a trabalhar”, frisou.

2023 é a continuidade deste projecto

“Não me recordo de haver, num tão curto espaço de tempo, tanto investimento no Porto Santo e é a continuidade deste projeto, do muito que fizemos e do muito que ainda queremos fazer pelo Porto Santo e por todos os porto-santenses que está em causa em 2023” disse ainda o presidente da Câmara Municipal, apelando a que, tal como até agora, as pessoas continuem a acreditar nesta estratégia e sublinhando a importância de, em 2023, manter-se este ciclo de desenvolvimento e de investimento naquela Ilha.

Nuno Batista afirmou que é preciso continuar a trabalhar a uma só voz. Isto para garantir “que as nossas ciclovias serão arranjadas, que os campos de ténis ficarão concluídos, que a estrada das areias será concluída, que o Caminho para o Pico do Castelo ficará pronto, que a Unidade de Saúde local será uma realidade, que o Mercado também ficará concluído e que o aumento do Lar, o Loteamento Jovem e até a nossa Baiana serão parte do muito que temos para cumprir”, rematou.