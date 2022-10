“Eu diria que a intervenção do líder da JSD-M foi tão pobre como são os actuais indicadores da Região”. Foi esta a resposta do vice-presidente do PS-M, Miguel Iglésias, às considerações de Bruno Melim que, no seu discurso de abertura do XXIV congresso regional da ‘jota’, criticou o modelo de desenvolvimento político, social e económico socialista em que, por exemplo, “demora cinco gerações para sair do ciclo da pobreza, o mesmo é dizer que uma criança que nasça família pobre, está condenada a ser pobre”.

“De facto dizer uma coisa dessas quando a Madeira é a região do país com a maior taxa de pobreza e exclusão social, é a região com o menor poder de compra, é a que maior taxa de desemprego, nos últimos 10 anos, 17 mil pessoas saíram da Madeira para trabalhar lá fora, portanto temos um processo de despovoamento dos nossos concelhos”, contra-atacou com um leve sorriso sarcástico à margem da iniciativa partidária ‘Saber Ouvir’.

Enumerando o quadro negro em que diz assistir, “fruto da governação social-democrata”, o parlamentar sublinha que ao nível da saúde, sobretudo em matéria de “listas de espera que duplicaram”, tendo como comparativo o ano de 2015, ano em que Miguel Albuquerque tomou posse pela primeira vez, a realidade é bastante penalizadora para o PSD-M, e Bruno Melim não tem muito por se regozijar, replica.

“Isto que atrás mencionei são factos e que o PS-M está a trabalhar para dar outra alternativa” sendo que não deixou de dar outra alfinetada no presidente da Comissão Política da ‘jota’: “Julgo que o líder da JSD-M vive noutro planeta e não está observar a realidade da sua terra”, rematou.