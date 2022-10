Sérgio Marques sublinha “bom momento” no turismo do Porto Santo

O deputado Sérgio Marques sublinhou, esta manhã, durante uma reunião de trabalho que juntou hoteleiros e empresas de animação turística do Porto Santo, o "bom momento" do turismo na Ilha Dourada.

Efectivamente, vivemos um bom momento, tivemos um excelente Verão e, pese embora os problemas e desafios novos que se levantam em função do próprio crescimento, julgo que existe aqui uma grande margem de evolução no que respeita à requalificação da oferta turística que, dentro das nossas competências, iremos acompanhar e para a qual queremos contribuir." Sérgio Marques.

Esta foi a primeira iniciativa que marcou a visita dos deputados do PSD Madeira eleitos à Assembleia da República, ao Porto Santo.

Sérgio Marques avançou, entre outros exemplos, a possibilidade de intervir, junto do Ministério da Defesa, no sentido de perceber se existe alguma solução que permita a requalificação e o acesso ao Farol e às casas que serviam de apoio àqueles que antigamente asseguravam o seu funcionamento, antes da evolução tecnológica, questão essa que foi levantada por uma das empresas de animação turística presentes neste encontro.

“Há sempre aspectos a melhorar e que devem ser tidos em conta para reforçar e diversificar a oferta e a consequente afirmação do Produto Porto Santo, designadamente ao nível da Marina, dos Miradouros e, também, ao nível do património e, neste último caso, temos aqui uma oportunidade, no Farol, que está sob a tutela do Ministério da Defesa, para requalificarmos e rentabilizarmos o seu espaço, abrindo-o para fins culturais e de investigação, que nos parece oportuna, tanto mais quando são os próprios turistas que questionam o seu acesso." Sérgio Marques.

Adiantando ainda que tomará diligências neste sentido, envolvendo, também, o Governo Regional.

Reconhecendo que há um cenário de incerteza quanto ao desenvolvimento futuro deste sector, directamente relacionado com o agravamento da inflação, com o aumento das taxas de juro e com a guerra na Europa – circunstâncias que podem ter impacto directo nos mercados e na procura – destaca, pela positiva, a esperança e a resiliência que foram reiteradas, hoje, pelos agentes do sector nesta reunião e acredita que, tal como no passado, o Porto Santo, “tem e terá todas as condições para resistir e para continuar a crescer, de forma sustentável e sabendo tirar partido da sua identidade”.