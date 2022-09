Câmara Municipal de Machico entrega 31 cartões de bens alimentares

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito das políticas de apoio social e de proximidade, entregou, hoje, no salão nobre dos Paços do Concelho, mais 31 cartões de bens alimentares/ticket restaurant a pessoas carenciadas.

O comunicado enviado, pela edilidade, explica que o município de Machico está "ciente das necessidades sociais que alguns munícipes atravessam, mais concretamente a nível alimentar", por isso atribuiu um cartão para a aquisição de alimentos e bens de primeira necessidade.

O apoio é valido por um período de quatro meses e não é cumulável, sendo este um cartão recarregável, cujo montante irá ser utilizado mensalmente especifica e unicamente para aquisição de bens alimentares e ou essenciais, nos estabelecimentos comerciais aderentes. Câmara Municipal de Machico.

Serão cerca de 120 agregados familiares abrangidos por esta medida social, que tem um valor global de 20 mil euros.

O ticket restaurant é um cartão que permite ao portador do mesmo o acesso à bens alimentares, "de maneira discreta, nos vários espaços comerciais aderentes".