Reserva de cereais será de 4 mil e 300 toneladas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 6 de Outubro, dá conta que o Governo Regional quer assegurar o aprovisionamento que dê para um período de dois meses, face à crise nas matérias-primas decorrente da guerra. Será alocada uma verba por mês na ordem dos 60 mil euros para o trigo proveniente de França.

Na Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro, os produtores de pão mostraram-se apreensivos com subida de preços. Certame teve boa afluência.

“O antigo combatente é visto como um renegado”

Em entrevista ao DIÁRIO, o antigo furriel miliciano José Gouveia fala sobre o lançamento do seu livro no âmbito do 50.º aniversário do regresso da Companhia de Caçadores 2759 de Moçambique.

Marítimo recorre da decisão de manter castigo a Vítor Costa

Conselho de Disciplina pune jogador com um jogo de suspensão e multa de 215 euros no caso do polémico penálti frente ao Casa Pia.

Fique a saber que uma ampla operação logística desportiva garante andebol de praia no Porto Santo.

Descubra que a ARAE e ASAE fiscalizam negócios que transaccionam muito dinheiro.

