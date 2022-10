Dez formandos assinaram acordo de Formação e Ocupação em contexto de trabalho em Machico

Dez formandos assinaram, hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Machico, acordos no âmbito do Programa Municipal de Ocupação e Formação em Contexto de Trabalho, promovido pela autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e a vereadora com o pelouro do Social, Mónica Viera, receberam os formandos para a assinatura destes acordos.

Este programa, que tem a duração de um ano, surgiu da necessidade de "criar oportunidades e experiências em contextos de trabalho, sobretudo após o aparecimento da pandemia de covid-19 que gerou um aumento exponencial de desemprego", explica uma nota enviada pela autarquia.

O município pretende, com este programa, facultar condições para que estes formandos possam ter uma oportunidade de experimentação, em contexto real de trabalho, ao estarem incluídos em projectos desenvolvidos em diversas áreas das unidade orgânicas da Câmara Municipal de Machico.