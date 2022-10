Preços das casas para arrendar na Madeira sobe apenas 0,5%

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira "estabilizaram no terceiro trimestre de 2022 apresentando uma subida mínima de 0,5% face ao trimestre anterior", quando no trimestre anterior o arrendamento de casas na Região tinha tido uma subida de 10,1%, de acordo com o índice de preços do idealista.

Assim, "arrendar casa tinha um custo de 10,5 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Setembro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, os preços desceram 1,4%", assinala.

Apesar de no Funchal, os preços contrariarem a tendência da Região, "apresentando uma subida de 5,6% durante o mesmo período, custando o preço do metro quadrado 11 euros", na capital madeirense "a variação mensal foi de 1,9%", bem abaixo do que vinha registando.

"A nível nacional, a habitação para arrendar registou uma subida de 4,5% durante o mesmo período, situando-se em 11,8 euros/m2".

Refira-se que comparando as capitais de distrito, segundo o idealista, "o preço de arrendamento no 3.º trimestre subiu em quase todas as capitais de distrito do país, com Coimbra (10%) a liderar a lista", seguindo-se Lisboa (8,1%), Porto (7,6%), Braga (6,7%)" e Funchal (5,6%) nos maiores aumentos e, por conseguinte, entre os mais caros, somente ultrapassado por Lisboa (15,7 euros/m2) e Porto (12,3 euros/m2). Por distritos/regiões autónomas, a Madeira teve a menor subida (0,7%) e apenas Faro (-0,5%) perdeu mercado, situando a Região Autónoma em quarto como o distrito mais caro, atrás de Lisboa (14,7 euros/m2), Faro (11,5 euros/m2) e Porto (10,6 euros/m2).

Por regiões NUTS II, Madeira registou a menor subida durante o terceiro trimestre, com os preços das casas para arrendar, sendo que só Alentejo (-4,4%) e Algarve (-0,5%) baixaram. "A Área Metropolitana de Lisboa, com 14,1 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (11,5 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (10,5 euros/m2) e Norte (9,7 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (6,8 euros/m2), o Centro (7,1 euros/m2) e o Alentejo (7,7 euros/m2) que são as regiões mais baratas", conclui.