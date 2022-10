Ordem Hospitaleira de São João de Deus com dois eventos comemorativos a 31 de Outubro

A Ordem Hospitaleira de São João de Deus (O.H.), no Funchal, vai assinalar, no próximo dia 31 de Outubro, dois eventos comemorativos: o centenário da chegada dos Irmãos de São João de Deus à Madeira (1922-1924) e os 450 anos da Bula pontifícia que aprovou a fundação da Ordem (1572).

A evocação destas efemérides será feita em cerimónia pública e oficial a decorrer no Museu de Arte Sacra (Rua do Bispo, Funchal), pelas 17 horas.

Na ocasião, serão também dados a conhecer dois livros de especial referência: um, intitulado 'O Beato João de Jesus Adradas e a Fundação da Casa de Saúde de São João de Deus no Funchal', da autoria do P. Aires Gameiro, Carmina Montezuma e João Castela Oliveira, será apresentado por D. Teodoro de Faria, Bispo emérito do Funchal; e outro sobre o 'P. Manuel Nogueira (O. H.) – Missionário a toda a prova em Moçambique', cuja apresentação estará a cargo de Maria Paredes.

Ainda relacionada com estes acontecimentos, no dia 31 de Outubro, haverá uma celebração de Acção de Graças na Capela de São João de Deus (sítio do Trapiche), às 11 horas.