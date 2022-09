Albuquerque pede a prorrogação da concessão da Binter por 6 meses

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, assumiu esta sexta-feira, 30 de Setembro, ser "importante" a prorrogação do contrato de concessão da linha aérea Porto Santo - Madeira com a Binter Canarias por seis meses.

Conforme o DIÁRIO noticiou hoje, o Governo da República, em articulação com o Governo Regional da Madeira, já está a conversar com a Binter Canarias para que a prorrogação seja efectivada, evitando assim uma ruptura nas reservas em Novembro. Miguel Albuquerque assumiu esta tarde ser "importante o conselho de ministros prorrogar por seis meses a operação da Binter", defendendo que a Região Autónoma não pode estar sujeita a uma "situação de incerteza".

Esta manhã o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, já havia partilhado a necessidade de a situação ser normalizada o mais rapidamente possível.

Governo Regional propõe prorrogação da concessão da Binter até à conclusão do concurso Eduardo Jesus diz que a Secretaria de Estado tem o processo em mãos e tem de dar resposta para evitar a suspensão dos voos

O chefe do executivo madeirense garantiu que as diligencias entre a Região e o Governo Central estão a ser feitas para que a prorrogação seja realizada até à conclusão do concurso público para a concessão da ligação aérea no arquipélago madeirense. Albuquerque entende que, neste momento, "o que interessa é não prejudicar o Porto Santo".

Tivemos um dos melhores anos turísticos no Porto Santo, o pior que pode acontecer é, neste momento, não haver marcações de viagens, quebrando assim a previsibilidade que é essencial para um destino turístico sobretudo na época de Inverno.

O Governante falava à margem das comemorações do aniversário do Teatro Experimental do Funchal, em Santo António.