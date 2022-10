BMW Série 2 M2 Competition: inconfundível

Este BMW M2 Competition, alicia a qualidade que a marca já nos habituou com um design renovado. Este veículo a gasolina, é um verdadeiro Coupé desportivo, estável, seguro, e garante uma extraordinária performance.

Vem equipado com motor 3000 de cilindrada, com 411 cavalos de potência e caixa automática de 7 velocidades com dupla embraiagem, o que permitirá acelerar dos 0 aos 100km/h em apenas 4,2 segundos.

Equipado, ainda, com sistema de travagem melhorado, travões de disco às 4 rodas, ABS, EBD - Distribuição Electrónica da Força de Travagem, ESP, que proporcionam mais segurança na sua condução. Estofos em pele, espelhos retrovisores exteriores Eléctricos, volante Multifunção e os vidros eléctricos acrescentam conforto à condução. Além de tudo isto, oferece vários modos de condução, modo normal, sport e sport plus e ainda pode configurar, a seu gosto, a direcção, suspensão, som do escape, motor e até mesmo a velocidade da troca de caixa. Podemos afirmar que este é um veículo que se adapta a si.

O seu valor comercial no Megamotor é de 69 500 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 863,16 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de fábrica até Janeiro de 2024*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.