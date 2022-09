1.ª edição da Feira do Livro da Calheta começa na sexta-feira

A 1.ª edição da Feira do Livro da Calheta arranca, na próxima sexta-feira, dia 30 de Setembro, e prolonga-se ao longo de todo o fim-de-semana. Serão três dias repletos de actividades, com diversas apresentações de obras literárias, sobretudo de autores locais, oficinas de banda desenhada, teatro, dança, música ao vivo e um espaço infanto-juvenil com entretenimento para o público mais jovem.

O programa preparado para a ocasião é vasto e decorrerá em paralelo com a dinâmica dos próprios ‘stands’ que serão montados no exterior da Biblioteca Municipal da Calheta, na Casa das Mudas. Isso mesmo fez questão de transmitir, esta manhã, a vice-presidente da autarquia, Doroteia Leça, no decorrer de uma conferência de imprensa onde foram revelados todos os pormenores desta iniciativa, inserida nas comemorações dos 520 Anos de elevação a Vila.

A FNAC, a Associação Xarabanda, a Sétima Dimensão e a São Alfarrabista marcarão presença no local, disponibilizando uma panóplia de livros para venda e consulta.

Sob a temática 'Cultura e Personalidades', esta Feira do Livro tem como objectivo principal “a promoção de obras literárias, bem como o encontro entre autores, livreiros e os próprios leitores”. Palavras de Isabel Gouveia, do Centro de Estudos da Costa do Sol (CEDECS), que na ocasião fez questão de explicar ao detalhe o programa desta primeira edição, cuja abertura oficial está marcada para as 14h30 da próxima sexta-feira.

O evento tem início com a apresentação do livro infanto-juvenil 'Luzia', da colecção Vidas Desconhecidas, um momento que ficará a cargo de Carlos Diogo da CADMUS e que será dirigido, sobretudo, a estudantes.

Ao longo da tarde, haverá espaço para oficinas de teatro, dança e banda desenhada, bem como uma visita à exposição Tetrapoda denominada 'Origem e Evolução', no Mudas Museu de Arte Contemporânea, e ainda a apresentação de uma revista de Banda Desenhada 'Outermost Comics Edition'.

Neste evento não faltará animação musical, estando agendado para o dia 30 de Setembro um espetáculo musical promovido pela 'Fábrica Anónima', o qual terá lugar no auditório do Mudas.

No sábado, dia 1 de Outubro, a feira abre portas a partir das 14h00, tendo lugar a apresentação do livro 'José Vicente de Freitas – A Liberdade de Pensar', de Francisco Fernandes. 'António e Isabel do Arco da Calheta', de João França, será outra obra apresentada neste evento.

Segue-se uma conversa com Paulo Moura, escritor, repórter e jornalista, um momento alto que será moderado por Miguel Guarda, director da Rádio Calheta e 88.8 JM FM.

Já ao final da tarde, por volta das 19h00, 'Os Grumpies' garantem um belo momento musical.

No terceiro e último dia, a 2 de Outubro, a feira abre às 15h00, estando programada uma atividade promovida pelo Clube de Leitura da Calheta. Segue-se a apresentação do livro de Carina Teixeira, 'A presença das Charolas na Festa do Espírito Santo no Arco da Calheta' e, depois um momento musical a cargo dos 'West Side', um grupo do concelho.

Pelas 18h30, o lançamento do nº2 da revista 'AOESTE' do CEDECS – Centro de Estudos da Costa do Sol encerra esta Feira do Livro que promete ser a primeira de muitas. “Apesar de estar na sua primeira edição, esta iniciativa conta com uma boa adesão de livreiros e com um programa bastante diversificado”. A satisfação foi manifestada hoje pela vice-presidente da Autarquia que aproveitou a oportunidade para apelar à participação de todos.

Doroteia Leça agradeceu, de resto, a colaboração de todas as editoras, livreiros e autores que se prontificaram a participar, sem os quais não seria possível concretizar o evento. Um agradecimento extensível a todos os parceiros, nomeadamente à Rádio Calheta, ao Hotel Saccharum, ao Mudas e ao CEDECS, aquele que considera ser “um embaixador cultural do concelho”.