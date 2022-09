Tiago Lenho apresentou-se no Marítimo

Tiago Lenho já está na Madeira. Esta tarde ficou a conhecer as instalações do seu novo clube, guiado pelo presidente Rui Fontes e pelo vice Carlos Batista, onde vai assumir o cargo de Director Desportivo, com um contrato por dois anos. Ao seu cargo fica a reestruturação de todo o futebol profissional maritimista, depois da demissão da SAD, que construiu o plantel com o qual João Henriques, o segundo treinador da temporada, vem trabalhando.

O novo Director Executivo do Marítimo foi responsável, até agora, pelo futebol do Gil Vicente, onde teve um papel determinante na escolha do plantel que, na época passada, atingiu uma prova europeia, e nos vários encaixes financeiros que o clube de Barcelos arrecadou, nomeadamente com as vendas dos jogadores Samuel Lino e Kriciuk.