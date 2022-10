PAN Madeira reúne com Cristina Pedra

O PAN Madeira reúne amanhã com a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

"O PAN considera que perante a situação económica e social em que vivemos, repleta de incertezas, cujas dimensões ainda não podem ser devidamente calculadas, o orçamento municipal deve ter uma dimensão fortemente social para ajudar os cidadãos mais frágeis a manterem a dignidade enquanto seres humanos", refere através de uma nota de imprensa.

É, por isso, necessário olhar para a sociedade e para o território com novas abordagens". PAN Madeira

E concluiu: "No seguimento dos contributos vindos a prestar em sede de audição sobre o projecto de Orçamento 2023, o representante municipal do PAN vai apresentar propostas e contributos em matérias que gostaríamos de ver introduzidas no orçamento da cidade".