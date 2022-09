Supertaça da Madeira realiza-se no domingo

Realiza-se este dmingo, 2 de Outubro, a 9.ª edição da Supertaça da Madeira 2022/2023.

A final da Supertaça da Madeira, nos Femininos, tem início às 16 horas, no Pavilhão da Levada, e será disputada entre o CE Levada, Campeão Regional da época 2021/2022, e o CS Madeira, vencedor da Taça A.V.M. 2021/2022.

A final da Supertaça da Madeira, nos Masculinos, está agendada para as 18 horas, também no Pavilhão da Levada e irá ser disputada entre o CS Marítimo, vencedor do Campeonato Regional da Madeira e da Taça A.V.M. na época 2021/2022, e o CDEBS Santa Cruz, finalista vencido da Taça A.V.M. da época passada.

As cerimónias de entregas dos prémios ocorrerão após o final de cada partida. Os jogos são de livre acesso ao público.

A Associação de Voleibol da Madeira e os seus Clubes Filiados associaram-se à campanha solidária de recolha de donativos ‘Help Luís Miguel’. O Luís Miguel Cardoso é o director técnico da Associação de Voleibol do Porto, que sofreu um aneurisma cerebral quando estava de férias nos Estados Unidos e terá de suportar os avultados custos das despesas de saúde naquele país.

As doação recolhidas reverterão integralmente para ajudar a causa do Luís Miguel, que tem recebido grande solidariedade de inúmeras pessoas, das mais diversas áreas, mas especialmente dos agentes desportivos do voleibol.