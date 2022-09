Paulo Rodrigues eleito por unanimidade

Este sábado realizou-se a tomada de posse da concelhia do CDS Calheta, eleita para o próximo triénio. A eleição foi "fortemente participada", tendo a lista encabeçada por Paulo Rodrigues sido "eleita por unanimidade".

O presidente da nova estrutura concelhia agradeceu o apoio do CDS-PP Calheta.

“Conto com todos os militantes e simpatizantes do CDS Calheta para enfrentarmos os desafios que temos pela frente. Conto com todos para dar corpo ao projecto que temos para a Calheta”, referiu

O presidente da Comissão Política Regional do CDS, Rui Barreto, esteve presente na eleição, tendo dito que “o CDS está forte na Calheta e em todos os concelhos da Região”.

Na sua intervenção, Barreto destacou ainda a votação “expressiva” face à lista única e prometeu dar todo o apoio à atual direcção que, hoje, foi eleita e que tem um novo líder a representar a freguesia.

"A Calheta é um concelho histórico para o CDS e onde sempre prestou grandes serviços a todos os calhetenses”, afirmou, reforçando que o partido "é feito de todos".