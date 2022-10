Andrei L-Man presta tributo a Charlie Chaplin no MAMMA Club

No próximo dia 5 de Outubro, pelas 19 horas, estreia-se, MAMMA Club, a actuação de Andrei L-Man, que prestará um tributo a Charlie Chaplin, um dos maiores intérpretes de todos os tempos.

Trata-se de um recital de piano com a duração de 1 hora.

Os bilhetes custam 17,5 euros e podem ser adquiridos no museu, sendo que as reservas podem ser feitas através do 291 712 279 ou e-mail [email protected].

As portas do museu abrem 60 minutos antes do concerto (18h00) e o programa inclui 'welcome drink' e uma 'museum tour'.