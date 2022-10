JPP chama presidente executivo da Ryanair ao Parlamento Regional

O grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) quer que o presidente executivo da Ryanair "esclareça de forma objectiva os madeirenses e porto-santenses relativamente ao reembolso do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) para quem viaja nesta companhia aérea".

Neste sentido, o JPP informou que vai requerer ao presidente da 2ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo, o agendamento de uma audição parlamentar ao presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, bem como à Directora-Geral do Tesouro e Finanças, Maria João Araújo, ao Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e ao Presidente do Conselho de Administração dos CTT, Raul de Oliveira.

"O JPP tem recebido muitas queixas de madeirenses que voam na companhia aérea Ryanair, nomeadamente no que se refere ao acesso à documentação necessária para o processamento do SSM. O cidadão vê-se confrontado com a recusa por parte dos CTT do reembolso a que tem direito, entendendo esta entidade que a documentação emitida pela Ryanair não cumpre com o que está vertido no diploma do SSM (Decreto-Lei n.º 28/2022, de 24 de Março)", lê-se no texto do JPP.

Com esta audição no Parlamento Regional, o Juntos Pelo Povo pretende "resolver o problema dos muitos madeirenses e porto-santenses prejudicados no seu direito de viajar e de receber o reembolso a que têm direito de forma célere e eficaz".