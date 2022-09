JPP Santa Cruz chama a atenção para "estado lastimável" do campo do Canicense

A concelhia do JPP Santa Cruz esteve, esta manhã, no complexo desportivo do Clube Cruzado Canicense, onde alertou para o "estado lastimável" do campo, no qual cerca de 300 crianças e jovens praticam futebol.

Milton Teixeira, membro da concelhia e presidente da Junta de Freguesia do Caniço, realçou que aquele é o "único clube de futebol da freguesia do Caniço, terceira maior freguesia da Madeira".

Aproveitou o momento para lembrar que, há três anos, existiam documentos assinados entre "o Governo Regional e o Clube Cruzado Canicense para a substituição do relvado, mas nada ainda foi feito".

O que mais nos espanta é que existem relvados com menos tempo que este e que já foram substituídos e outros já em promessa para a sua substituição. Daí a nossa indignação, porque o Caniço, terceira maior freguesia da Madeira, merecia outra consideração, as nossas crianças e os nossos jovens, o nosso Clube de Futebol, mereciam outra atenção por parte do Governo Regional." Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço.

A concluir, o presidente da junta realçou que o campo "coloca em causa a integridade física dos atletas", acrescentando que existindo "um contrato assinado há três anos, e verba já destinada, leva-nos a pensar que, se calhar, o Caniço é deixado para trás por ser de outra cor política”.