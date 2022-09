Secretaria da Saúde acusa JPP de desconhecer a organização do dispositivo regional de socorro

Em reacção às declarações do JPP, que acusou o Serviço Regional de Saúde de "não estar a fazer o transporte de doentes não urgentes, desde as urgências dos centros de saúde para o Hospital", a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil apontou que o partido desconhece "por completo a organização do dispositivo regional de socorro, bem como a actividade do Transportes Não Urgentes dos Utentes".

Em nota emitida, o Governo Regional define o Transporte Não Urgente de Doentes do Serviço Regional de Saúde como estando "associado à realização de uma prestação de saúde e cuja origem ou destino sejam os estabelecimentos e serviços que integram o SESARAM, nas situações de transporte para consulta, internamento, cirurgia de ambulatório, tratamentos e ou exames complementares de diagnóstico e terapêutica; transporte para a residência do utente após alta de internamento ou da urgência; transporte de e até ao Aeroporto/Porto de doentes".

A secretaria da Saúde, tutelada por Pedro Ramos, esclarece que "por imperativos legais, a tipologia de ambulâncias de transporte não urgente de doentes é diferente da tipologia de ambulâncias de transporte urgente/emergente".

A organização dos meios de socorro na RAM salvaguarda a existência de meios em prontidão para as situações emergentes, geridas centralmente pelo Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CIC-CROS), e que para situações não urgentes existe articulação com o serviço de gestão dos transportes do SESARAM. Situações não urgentes, referenciadas pelo médico no serviço de atendimento urgente periférico, que necessitam por exemplo, de um meio complementar ou observação adicional por especialista que não assume carácter urgente, são asseguradas pelo Serviço de Transportes Não Urgente do SESARAM, respeitados os demais requisitos legais. Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

A título de exemplo, o gabinete do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, dá nota de que ontem, 28 de Setembro, o serviço diligenciou um total de "754 serviços (274 ambulâncias SESARAM, 23 ambulância do serviço privado, 457 táxi)", garantindo que a programação diária para tratamentos "é priorizado para cumprimento dos horários definidos".