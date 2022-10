JPP exige ao PSD coerência e estratégia

O Juntos Pelo Povo (JPP) esteve esta manhã, junto ao Largo do Colégio, numa actividade política onde anunciou uma petição pública que visa impedir a construção de um parque de estacionamento para 500 viaturas sob a Praça do Município do Funchal.

A partir de agora os madeirenses que não concordem com o atentado ao património edificado, não concordem com a visão antiquada camarária, que não queiram mais poluição no centro da cidade, que não queiram mais trânsito nas artérias principais do Funchal e que queiram que o Funchal seja uma cidade moderna, evoluída e que segue as diretivas e recomendações europeias, podem assinar uma petição pública." JPP.

A lei obriga a que a 50 metros para além de edifícios classificados … não se pode construir, não se pode adulterar, aqui há uns anos, numa vereação anterior, a Câmara Municipal queria alargar apenas o passeio público aqui da Praça até junto do edifício da Câmara e o Governo chumbou, era quase uma intervenção cirúrgica, agora fazer um grande buraco na praça do Município já é possível." Emanuel Gaspar

A petição pode ser assinada aqui.

Foi realçada ainda outra "incoerência" do actual executivo camarário PSD. Emanuel Gaspar lembrou as palavras do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, que recusou a construção do supermercado LIDL, na zona da Cruz Vermelha, por ser uma “zona central histórica de edificação bastante antiga“, tendo o porta-voz duvidado da razão para os dois pesos e duas medidas, relativamente à zona do Colégio.