JPP diz que Governo empurra reembolsos da Ryanair para Julgados da Paz

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, diz que "a situação de martírio dos reembolsos da Ryanair, que está a impedir que dezenas de madeirenses que voaram naquela companhia aérea recebam o reembolso de um Subsídio Social de Mobilidade, tem novos desenvolvimentos".

Vários cidadãos revelaram, hoje, que o Governo Regional da Madeira está a informar para recorrerem aos Julgados de Paz". Élvio Sousa

Como se já não bastasse o facto de termos de adiantar verbas para posterior reembolso quando viajamos, o Governo Regional da Madeira está a empurrar os cidadãos para uma suposta solução onerosa e burocrática. Ou seja, além de terem de adiantar toda a verba total da tarifa aérea, em caso de recurso para os Julgados de Paz, os cidadãos poderão ter que pagar cerca de 100 euros (25 euros na fase de instrução do processo e 70 euros na fase julgamento)". Élvio Sousa

O JPP entende que "esta é mais uma medida de insensibilidade social que, novamente, impõe aos madeirenses e porto-santenses a assunção de mais despesas para receber um Subsídio Social de Mobilidade que continua a penalizar a livre circulação no território nacional".

Enquanto o senhor secretário Eduardo Jesus anda entretido com o show-off das fotografias, e a perseguir as ecotaxas turísticas que ajudou a implementar, por via de um estudo oficial pago pelos contribuintes em 2015 (50 mil euros), dezenas de madeirenses já perderam o reembolso a quem têm constitucionalmente direito, e outros arriscam a perder irremediavelmente os valores dos reembolsos". Élvio Sousa

Isto não deixa de ser um resultado negativo daquele que foi considerado, na versão do PSD, como o “melhor Subsídio Social de Mobilidade de sempre”, que subverteu as regras do mercado, especulou os preços em alta, e obriga os madeirenses a financiar as companhias aéreas, além de quase meio milhão de euros pagos pelo Governo Regional à Ryanair, todos os anos". Élvio Sousa

Deste modo, o JPP "insta o senhor Secretário Eduardo Jesus a ser proactivo na defesa dos madeirenses lesados e a agir com os colegas do Governo na boa conduta e dar a informação aos CTT que devem aceitar a documentação remetida pela companhia, no seguimento do despacho emitido pela Autoridade Tributária no processo 10561, de 12.07.2016".