Madeira assume coordenação nacional do voluntariado da Liga Portuguesa contra o Cancro

Cerca de meia centena de voluntários participa hoje, dia 1 de Outubro, no II Encontro de Voluntários que decorre no Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal.

Na sessão de abertura do evento, o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, anunciou a realização de um estudo sobre a situação do voluntariado na instituição.

Ricardo Sousa, que assume agora também a Coordenação Nacional do Voluntariado, afirma que está a ser programado para os próximos três anos um calendário "muito ambicioso", sob o mote 'fazer o bem sem olhar a quem', "com o objectivo de conhecer melhor o voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através de questionários, saber onde estão, o que fazem e o que é disponibilizado à população para que se possa saber todos os serviços que existem em cada região do país, mas também para saber o 'estado de alma' dos próprios voluntários, quais as suas expectativas e dificuldades, de modo a que se possa apurar o que pode ser melhorado".

No segundo ano de mandato, referiu, "pretende-se uniformizar a formação para que seja igual em todo o país" e, no último ano, "proceder à certificação para que quem seja voluntário tenha a certeza de que a formação seja de qualidade, mas também para que quem precisa, tenha a certeza de que a mesma é reconhecida".

O presidente do Núcleo Regional da Madeira deixou ainda um apelo para a inscrição de novos voluntários e para a participação no peditório nacional que decorre no final de outubro, lembrando que "a Liga vive de donativos”.

“É com esses donativos que a comunidade nos dá que nós aplicamos na comunidade juntos dos nossos doentes, colmatando algumas dificuldades que tenham”, vincou.