O PAN Madeira propôs que fosse elaborado um Plano de Acessibilidade Pedonal do Município do Funchal, com o objectivo de serem identificadas estratégias de promoção de acessibilidades, mobilidade e autonomia das crianças e jovens enquanto peões, no ambiente rodoviário, perto das escolas, garantido a sua segurança através do controlo e gestão do risco de acidente.

No entanto, lamentou o facto do PSD /CDS ter votado contra "um projecto que pretendia evitar que as crianças corressem riscos desnecessários".

Entende o partido que a falta de passeios e o excesso de poluição nos acessos às escolas e nas suas áreas envolventes são alguns "dos grandes problemas no município do Funchal".

O PAN lamentou ainda que o PSD/CDS tenham também votado contra o estudo da redefinição dos níveis de ruído no Funchal.

Para o partido, o PAN referiu que "o ruído tem consequências sérias e gravosas no desempenho profissional, no rendimento escolar e na saúde psíquica e física dos que são vítimas deste".