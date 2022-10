Club Sports da Madeira vice-campeão nacional de badminton sub15

Decorreu este sábado, 1 de Outubro 2022, no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional de Equipas Mistas Não Séniores, prova do calendário oficial da FPB, tendo o Club Sports da Madeira conquistado vice-campeonato Nacional Equipas Mistas Não Séniores Sub-15.

A equipa constituída pelos atletas Tiago Berenguer, João Fernandes, Lucas Álvares, Simão Campos, Pedro Freitas, Matilde Freitas, Leonor Silva e Ana Gomes, acompanhados pelos técnicos Cosme Berenguer e Ricardo Freitas, garantem assim uma excelente classificação.

No primeiro encontro, nas meias-finais da Final Four, o Club Sports da Madeira, defrontaria o clube Associação Académica de Espinho (AAE), vencendo a equipa de Espinho por 3-2. Na final onde seria definido o campeão e vice-campeão da vertente de equipas Mistas Sub-15, a equipa madeirense viria a defrontar o clube Escola Secundária de Matias Aires (ESMA), do Cacém, que foi mais forte, vencendo o encontro por 3-1, relegando assim o Club Sports da Madeira para o segundo lugar da competição.

Realce também a boa prestação no decorrer das três jornadas das atletas Matilde Freitas e Leonor Silva, sendo actualmente atletas do escalão Sub-11.

A competição irá continuar amanhã, onde o Club Sports da Madeira irá disputar a passagem à Final Four em Equipas Homens Sub-15.