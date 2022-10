Grupo Sousa tem 310 milhões de euros de capitais próprios

Luís Miguel de Sousa aproveitou a inauguração do terminal da Logislink em Ponta Delgada para dar a conhecer ainda mais o Grupo fundado em 1985, que tem hoje mil colaboradores distribuídos pelos Açores, Madeira, Portugal Continental, Cabo Verde, Guiné-Bissau e pelos navios, que tem operações em Canárias e Algeciras, que opera em ‘cross trade’ com praticamente todo o mundo e que está pujante.

“Estamos fortemente capitalizados, com 310 milhões de euros de capitais próprios, o que nos garante os meios para enfrentar os desafios e continuar a crescer com a prudência e a segurança que se exige e que nos caracteriza”, referiu no seu discurso.

O fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Sousa, considera que o terminal logístico da Logislink em Ponta Delgada é “uma instalação modelo, com tecnologia de ponta, ao nível do melhor do que é feito no sector”.

