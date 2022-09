Grupo Sousa inaugura Terminal Logístico em Ponta Delgada a 3 de Outubro

A Logislink, empresa de logística integrada do Grupo Sousa, vai inaugurar, a 3 de Outubro, segunda-feira, pelas 17 horas, o novo Terminal Logístico em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores, numa cerimónia presidida pelo presidente do Governo Regional dos Açores.

Localizado no Azores Park, tem uma área total de 30.000m2, dispondo de uma área coberta de 8.500m2, dos quais 1.650m2 de área de frio, e terá capacidade para armazenar 6.000 paletes. Representa um investimento total de 11.500.000 euros e criará 40 postos de trabalho directos.

"Esta é a primeira infraestrutura logística multicliente da Região Autónoma dos Açores, a qual permitirá oferecer um amplo conjunto de serviços logísticos ao tecido empresarial da Região, acrescentando um contributo para o desenvolvimento da economia açoriana", explica o Grupo Sousa através de comunicado.

Sobre o Grupo Sousa

Com 37 anos de actividade, o Grupo Sousa é um grupo empresarial sediado no Funchal, que opera em Portugal, Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, West Africa e, com todo o Mundo, através de Cross Trade, abrangendo as áreas do transporte marítimo de carga e de passageiros, logística integrada e energia. É o maior armador português em capacidade de carga transportada e o único na lista Alphaliner dos 100 maiores armadores do mundo. Integra o consórcio multinacional que gere o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, uma referência no mercado de cruzeiros internacional, onde actualmente assume a presidência. Asseguramos o único Gasoduto Virtual de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Macaronésia, que abastece o sistema electroprodutor da ilha da Madeira, sendo esta a maior operação logística do género no Atlântico.