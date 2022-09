Jackpot de 30 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Ninguém acertou na chave vencedora do sorteio desta terça-feira do Euromilhões.

Assim, na sexta-feira, haverá um Jackpot de 30 milhões de euros.

Foram quatro os apostadores, dois em Portugal que conquistaram o segundo lugar, pelo que 'levarão para casa' um prémio monetário de 128.443,88 euros, cada um.

O terceiro prémio conta com três premiados, dois em Portugal, que ganharam um toral de 40.025,93 euros cada um.

De referir que a chave vencedora do concurso 077/2022 conta com os números 4 - 20 - 21 - 34 - 44 e as estrelas 1 e 3.