Outubro Rosa focado na prevenção com Corrida da Mulher

A prevenção deu o mote para a apresentação das actividades do 'Outubro Rosa', mês dedicado ao Cancro da Mama.

A principal iniciativa diz respeito a Corrida da Mulher, agendada para o dia 29 deste mês, uma parceria feita com a Associação de Atletismo da Madeira e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

A conferência de imprensa decorreu na Loja Solidária, um espaço na Rua das Hortas, cedido por um benemérito, Marco Rebelo Pita e Sousa e família, para a disponibilização dos produtos associados a este evento, organizado pelo Movimento Vencer e Viver (MVV).

O presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra, Ricardo Sousa, referiu que o ‘Outubro Rosa’ é o resultado de um movimento que teve origem nos Estados Unidos da América, na década de 90, no século passado, e tem o objectivo de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. Em Portugal, é concretizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do MVV.

Salientou que as palavras de ordem são a prevenção e o diagnóstico, apresentando a importância dos rastreios para a detecção precoce da doença, que permite um tratamento mais simples e melhores taxas de sucesso.

Lembro que em Portugal são à volta de sete mil mulheres que têm sido diagnosticadas com cancro da mama por ano e, dessas, ainda 1800 morrem com esta doença. Portanto é um número muito grande para que fiquemos descansados e de braços cruzados.” Ricardo Sousa.

Este é um problema que afecta sobretudo as mulheres, referiu, mas também um homem em cada cem casos.

O presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC alertou ainda para os factores de risco, lembrando que, no cancro da mama, o maior factor é a idade, uma vez que ocorre sobretudo em mulheres com mais de 50 anos. Mas também uma mulher que já tenha tido cancro numa das mamas tem maior risco de ter esta doença na outra.

As alterações em determinados genes, transmitidas pelos pais, estão na origem de cerca de 5% a 10% dos casos de cancro da mama e o excesso de peso aumenta também o risco de desenvolvimento da doença, assim como o consumo de tabaco ou o consumo excessivo de álcool.

A primeira menstruação em idade precoce (antes dos 12 anos) e uma menopausa tardia (após os 55 anos) são igualmente factores de risco para o cancro da mama.

Durante o mês de Outubro existem três datas com particular relevância, o 13 de Outubro, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, o 15 de Outubro, Dia da Saúde da Mama, e o 30 de Outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

Egídio Olim, vice-presidente da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, manifestou o apoio desta colectividade à Corrida da Mulher desde a primeira hora, sublinhando que este ano a prova será realizada num dia diferente ao habitual, mas o traçado e toda a sua envolvência serão semelhantes aos anos anteriores.

Assim, a Corrida da Mulher, que terá por madrinha a médica Sara Câmara, acontece no dia 29, sábado, a partir das 17 horas, com um pré-aquecimento em frente à Sé, sendo a partida pelas 17h30.

Já o director regional de Desporto, David Gomes, felicitou esta iniciativa no âmbito desportivo enquanto promotora do bem-estar e da celebração da plenitude da vida.