Advogados do Porto Santo receberam pela primeira vez um candidato a bastonário

O candidato a bastonário da Ordem dos Advogados Paulo Pimenta, acompanhado pela candidata a vice-presidente Paula Margarido, esteve, esta manhã, no Porto Santo, em contacto com os profissionais que exercem a profissão de advogado na ilha. Uma visita que é considerada um marco histórico, visto nenhum bastonário ou candidato a bastonário havia visitado os advogados que trabalham no Porto Santo.

Paulo Pimenta pretende estabelecer contacto com as diferentes formas de exercer a profissão, principalmente junto dos advogados que estão mais afastados dos centros urbanos e cujo contributo vê como “essencial e determinante para defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que vivem nestas zonas do país”. Participaram na reunião quatro advogados que trabalham na ‘ilha dourada’ - José António Castro, Ramiro Sousa, Sofia Dias e Filipe Menezes de Oliveira.

Ao final da tarde, o candidato a bastonário vem para o Funchal, onde, pelas 21h00, no Hotel ‘Four Views Baía’, realiza um jantar de campanha. Amanhã vai visitar alguns escritórios de advogados madeirenses. Nestas iniciativas vai apresentar as principais linhas que regem o seu projecto para a Ordem dos Advogados. “A dedicação, responsabilidade e independência com que nos apresentamos são pilares essenciais para restaurar a dignidade e a reputação da nossa profissão”, sublinha Paulo Pimenta.

Isabel Londral é a mandatária desta candidatura na Madeira.