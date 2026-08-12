Nova Direita concorda com posição da Câmara de Santa Cruz e pede reunião para esclarecer situação

A Nova Direita veio a público manifestar concordância com a posição assumida pela presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, defendendo que os órgãos autárquicos não devem substituir-se à função judicial nem interferir nas competências de outros órgãos de soberania.

Em comunicado, o partido afirma compreender também as dificuldades e os constrangimentos enfrentados pela presidente da autarquia, nomeadamente na tentativa de esclarecer a situação perante os munícipes e o seu eleitorado.

Ainda assim, a Nova Direita considera que a questão deve ser abordada com especial cuidado, invocando o princípio de que “à mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer”. Nesse sentido, manifesta disponibilidade para reunir nos Paços do Concelho, conforme já terá sido formalmente solicitado, com o objetivo de encontrar uma forma de “tranquilizar o Povo de Santa Cruz”.

O partido sublinha igualmente a necessidade de assegurar o respeito pelo princípio constitucional da presunção de inocência, que considera aplicável a todos os cidadãos.

No comunicado, a Nova Direita faz ainda referência ao presidente do Governo Regional da Madeira, criticando a utilização da imunidade associada às funções de conselheiro de Estado e afirmando que esta poderá estar a ser usada para evitar o esclarecimento judicial da situação.

A posição da Nova Direita surge, assim, num contexto em que o partido procura conciliar o respeito pelas competências dos diferentes órgãos de soberania com a defesa de maior esclarecimento público sobre a situação em causa.