Menos 5,1% receberam subsídio de desemprego

O número de beneficiários de subsídio de desemprego diminuiu 5,1% em 2021, revelam os dados da Série Retrospectiva da Protecção Social que foram divulgados na manhã desta terça-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Em 2021, foram 10,6 mil os beneficiários de subsídio de desemprego, menos 5,1% que no ano precedente, sendo que destes 35,6% não haviam usufruído desta prestação em 2020.

A distribuição dos beneficiários de subsídio de desemprego por ambos os sexos foi equilibrada: 47,4% eram homens e 52,6% mulheres. Quanto às idades, 23,6% correspondiam a indivíduos entre os 50 e os 54 anos, seguindo-se os grupos dos 40 aos 49 anos (23,3%) e dos 25 aos 29 anos (22,2%). Cerca de 6,5% eram jovens (menos de 25 anos).

Em 2021, a duração média de atribuição do subsídio de desemprego foi de 188 dias, valor inferior ao de 2020 (194 dias), tendo o valor médio deste tipo de prestação ascendido a 3.120 Euros (+0,5% que no ano precedente).

No que diz respeito às principais prestações familiares da Segurança Social, em 2021 observou-se uma diminuição no número de beneficiários de abono de família para crianças e jovens (-3,0%) e um ligeiro aumento dos beneficiários do subsídio por assistência de 3.ª pessoa (0,5%).