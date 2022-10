JPP desafia SESARAM a apresentar números relativos ao transporte de doentes

"A Secretaria Regional da Saúde, mais uma vez, 'virando o bico ao prego' procura esconder os problemas existentes no transporte de doentes não urgentes entre as urgências periféricas (urgências dos centros de saúde) e as urgências no Hospital Central do Funchal. Este foi o tipo de transporte que o JPP sempre referiu na sua denúncia e relativamente ao qual a resposta do SESARAM nada refere", refere Paulo Alves na sequência do esclarecimento do Serviço Regional de Saúde sobre o tema.

"O que está em causa são os transportes de doentes não urgentes realizados pelos bombeiros em ambulâncias de socorro, comprometendo-se o socorro e emergência em situações que possam surgir, quando este é um serviço da responsabilidade do SESARAM", clarifica o deputado Paulo Alves em nota remetida à imprensa.

Por outro lado, o parlamentar salienta que "inerente a este incumprimento por parte do SESARAM, é o facto de haver doentes 3 e 4 horas nas urgências periféricas à espera de transporte para o hospital, para realizarem exames de diagnóstico ou para um atendimento especializado".

"Vir a público dizer que os serviços de transporte de doentes não urgentes do SESARAM fazem o transporte de doentes, apresentando dados estatísticos, não significa que estejam a fazer o transporte dos doentes entre as urgências dos centros de saúde e o hospital", insiste Paulo Alves e desafia o SESARAM a apresentar os números de transportes de doentes não urgentes entre as urgências dos centros de Saúde de Machico, Ribeira Brava, Calheta, Santana e S. Vicente e o Hospital Central do Funchal, realizados depois do dia 23 de Setembro.